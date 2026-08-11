Яка зараз ціна Evmos?

Evmos торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні -0.34% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як EVMOS порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -0.34% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо EVMOS перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Evmos виглядає у порівнянні з токенами категорії Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Osmosis Ecosystem,Coinbase Ventures Portfolio,Circle Ventures Portfolio,Galaxy Digital Portfolio?

У сегменті Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Osmosis Ecosystem,Coinbase Ventures Portfolio,Circle Ventures Portfolio,Galaxy Digital Portfolio EVMOS демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Evmos?

Ринкова капіталізація ₴10005989.80764124160000 розташовує EVMOS на #4546 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують EVMOS?

Evmos згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку EVMOS?

З 512693177.0 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.