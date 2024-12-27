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Ціна Etherisc DIP (DIP)

USD

Графік ціни Etherisc DIP (DIP) в реальному часі

$0.01370642
$0.01370642$0.01370642
+1.50%(1D)

Сьогоднішня ціна Etherisc DIP (DIP)

Поточна ціна Etherisc DIP (DIP) сьогодні становить 0.01370642 USD з ринковою капіталізацією $ 5.26M USD. Ціна DIP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Etherisc DIP:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.84K USD
- зміна ціни Etherisc DIP протягом дня — +1.54%
- циркуляційна пропозиція – 383.45M USD

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Цінові показники Etherisc DIP (DIP) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Etherisc DIP до USD становила $ +0.00020792.
За останні 30 днів зміна ціни Etherisc DIP до USD становила $ +0.0020410668.
За останні 60 днів зміна ціни Etherisc DIP до USD становила $ +0.0017073360.
За останні 90 днів зміна ціни Etherisc DIP до USD становила $ +0.002366596180113488.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.00020792+1.54%
30 днів$ +0.0020410668+14.89%
60 днів$ +0.0017073360+12.46%
90 днів$ +0.002366596180113488+20.87%

Аналіз цін Etherisc DIP (DIP)

Останній аналіз цін Etherisc DIP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.01338591
$ 0.01338591$ 0.01338591

$ 0.01385999
$ 0.01385999$ 0.01385999

$ 0.460205
$ 0.460205$ 0.460205

-0.78%

+1.54%

+3.34%

Ринкова інформація Etherisc DIP (DIP)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 5.26M
$ 5.26M$ 5.26M

$ 1.84K
$ 1.84K$ 1.84K

383.45M
383.45M 383.45M

Що таке Etherisc DIP ( DIP)

Etherisc is building a platform for decentralized insurance applications. We aim to use blockchain technologyto help make the purchase and sale of insurance more efficient, enable lower operational costs, provide greater transparency into the industry and democratize access to reinsurance investments.

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Ресурс Etherisc DIP (DIP)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

DIP до місцевих валют

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1 DIP до EUR
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1 DIP до USD
$0.01370642
1 DIP до MYR
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1 DIP до TRY
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