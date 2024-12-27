Сьогоднішня ціна Etherisc DIP (DIP)

Поточна ціна Etherisc DIP (DIP) сьогодні становить 0.01370642 USD з ринковою капіталізацією $ 5.26M USD. Ціна DIP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Etherisc DIP:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.84K USD

- зміна ціни Etherisc DIP протягом дня — +1.54%

- циркуляційна пропозиція – 383.45M USD

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