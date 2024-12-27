Ціна Etherisc DIP (DIP)
Поточна ціна Etherisc DIP (DIP) сьогодні становить 0.01370642 USD з ринковою капіталізацією $ 5.26M USD. Ціна DIP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Etherisc DIP:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.84K USD
- зміна ціни Etherisc DIP протягом дня — +1.54%
- циркуляційна пропозиція – 383.45M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Etherisc DIP до USD становила $ +0.00020792.
За останні 30 днів зміна ціни Etherisc DIP до USD становила $ +0.0020410668.
За останні 60 днів зміна ціни Etherisc DIP до USD становила $ +0.0017073360.
За останні 90 днів зміна ціни Etherisc DIP до USD становила $ +0.002366596180113488.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00020792
|+1.54%
|30 днів
|$ +0.0020410668
|+14.89%
|60 днів
|$ +0.0017073360
|+12.46%
|90 днів
|$ +0.002366596180113488
|+20.87%
Останній аналіз цін Etherisc DIP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.78%
+1.54%
+3.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Etherisc is building a platform for decentralized insurance applications. We aim to use blockchain technologyto help make the purchase and sale of insurance more efficient, enable lower operational costs, provide greater transparency into the industry and democratize access to reinsurance investments.
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