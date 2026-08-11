Сьогоднішня ціна Ember Third Eye

Поточна ціна Ember Third Eye (ETHIRD) сьогодні становить $ 1,048, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ETHIRD до USD становить $ 1,048 за ETHIRD.

Ember Third Eye наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 10 650 917, з циркуляційною пропозицією у 10,16M ETHIRD. Протягом останніх 24 годин ETHIRD торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,14, тоді як історичний мінімум — $ 1,029.

У короткостроковій динаміці ETHIRD змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 314,38.

Ринкова інформація щодо Ember Third Eye (ETHIRD)

Ринкова капіталізація $ 10,65M$ 10,65M $ 10,65M Обсяг (за 24 год) $ 314,38$ 314,38 $ 314,38 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,65M$ 10,65M $ 10,65M Циркуляційне постачання 10,16M 10,16M 10,16M Загальна пропозиція 10 163 619,09756 10 163 619,09756 10 163 619,09756

Поточна ринкова капіталізація Ember Third Eye — $ 10,65M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 314,38. Циркуляційна пропозиція ETHIRD — 10,16M, зі загальною пропозицією 10163619.09756. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,65M.