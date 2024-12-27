Ціна Effective accelerationism (E/ACC)
Поточна ціна Effective accelerationism (E/ACC) сьогодні становить 0.00338548 USD з ринковою капіталізацією $ 3.39M USD. Ціна E/ACC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Effective accelerationism:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 349.02K USD
- зміна ціни Effective accelerationism протягом дня — -15.87%
- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Effective accelerationism до USD становила $ -0.000638667332817422.
За останні 30 днів зміна ціни Effective accelerationism до USD становила $ -0.0018697620.
За останні 60 днів зміна ціни Effective accelerationism до USD становила $ -0.0025667168.
За останні 90 днів зміна ціни Effective accelerationism до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000638667332817422
|-15.87%
|30 днів
|$ -0.0018697620
|-55.22%
|60 днів
|$ -0.0025667168
|-75.81%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Effective accelerationism: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.81%
-15.87%
+68.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
e/acc is a memecoin inspired by the philosophical movement of the same name. Effective accelerationism, often abbreviated as "e/acc", is a 21st-century philosophical movement that advocates for an explicitly pro-technology stance. Its proponents believe that unrestricted technological progress (especially driven by artificial intelligence) is a solution to universal human problems like poverty, war and climate change. We believe in promoting and supporting this movement by expressing it as a cultural artifact on the blockchain.
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