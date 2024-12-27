Сьогоднішня ціна Effective accelerationism (E/ACC)

Поточна ціна Effective accelerationism (E/ACC) сьогодні становить 0.00338548 USD з ринковою капіталізацією $ 3.39M USD. Ціна E/ACC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Effective accelerationism:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 349.02K USD

- зміна ціни Effective accelerationism протягом дня — -15.87%

- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD

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