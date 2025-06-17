Ціна E4C (E4C)
Поточна ціна E4C (E4C) сьогодні становить 0,00425994 USD з ринковою капіталізацією $ 469,77K USD. Ціна E4C до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності E4C:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни E4C протягом дня — -4,28%
- циркуляційна пропозиція – 107,71M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни E4C до USD становила $ -0,000190909971290394.
За останні 30 днів зміна ціни E4C до USD становила $ -0,0006041757.
За останні 60 днів зміна ціни E4C до USD становила $ +0,0005020454.
За останні 90 днів зміна ціни E4C до USD становила $ -0,003421153184543179.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,000190909971290394
|-4,28%
|30 днів
|$ -0,0006041757
|-14,18%
|60 днів
|$ +0,0005020454
|+11,79%
|90 днів
|$ -0,003421153184543179
|-44,53%
Останній аналіз цін E4C: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3,06%
-4,28%
-16,81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
E4C is a gaming ecosystem on Sui built to become the bridge between web2 and web3 gaming. Anchored on its major products, E4C: Ludus, and E4C: Final Salvation. E4C: Ludus is a cross-platform gaming player built in collaboration with Mysten Labs, the original contributor to Sui blockchain. E4C: Final Salvation is Ambrus Studio’s marquee title that aims to bring 100M users into web3. Highlights: E4C: Ludus is a beacon of Sui’s gaming ecosystem, built in collaboration with Mysten Labs. A formidable founding team boasting pedigrees from AAA studios and a proven track record of success within the MOBA genre. Sui’s first major game token launch with the entire protocol’s support behind it. A sustainable, long-term token flow, complemented by a robust token sink driven by genuine consumption demand from players. E4C: Final Salvation is the first web3 project with major web2 publishers on board, making E4C the first large web3 game with major traditional game publisher support. ~1M registered users across multiple platforms
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