Ціна Donut (DONUT)
Поточна ціна Donut (DONUT) сьогодні становить 0.00421353 USD з ринковою капіталізацією $ 943.41K USD. Ціна DONUT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Donut:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 149.60 USD
- зміна ціни Donut протягом дня — +0.48%
- циркуляційна пропозиція – 223.58M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Donut до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Donut до USD становила $ -0.0004871291.
За останні 60 днів зміна ціни Donut до USD становила $ -0.0006420159.
За останні 90 днів зміна ціни Donut до USD становила $ -0.001903530606984904.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.48%
|30 днів
|$ -0.0004871291
|-11.56%
|60 днів
|$ -0.0006420159
|-15.23%
|90 днів
|$ -0.001903530606984904
|-31.11%
Останній аналіз цін Donut: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.21%
+0.48%
-3.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Donut (DONUT) is the native token of r/EthTrader, a unique Ethereum-focused community on Reddit. It powers a SocialFi ecosystem by incentivizing contributions, promoting engagement, and enabling decentralized governance. Donuts are distributed based on user activity, such as posting, commenting, and participating in governance, creating a fair and transparent reward system for contributors. Additionally, DONUT holders have the ability to influence subreddit policies and ecosystem changes. The token also supports initiatives such as tipping, subreddit special memberships, and domain-based identity systems.
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