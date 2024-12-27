Сьогоднішня ціна Donut (DONUT)

Поточна ціна Donut (DONUT) сьогодні становить 0.00421353 USD з ринковою капіталізацією $ 943.41K USD. Ціна DONUT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Donut:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 149.60 USD

- зміна ціни Donut протягом дня — +0.48%

- циркуляційна пропозиція – 223.58M USD

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