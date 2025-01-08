Ціна DogLibre (DOGL)
Поточна ціна DogLibre (DOGL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 238.29K USD. Ціна DOGL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DogLibre:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 129.72K USD
- зміна ціни DogLibre протягом дня — -0.01%
- циркуляційна пропозиція – 1.58T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DogLibre до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DogLibre до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DogLibre до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DogLibre до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.01%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DogLibre: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4.97%
-0.01%
-23.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DogLibre is a meme with a mission seeking to liberate and support dogs worldwide by creating safe and enjoyable spaces for both stray and pet dogs. through creative mechanisms. Combining meme culture with real-life utility for a purpose, the completed ecosystem will include pet care, AI integration, walk-to-earn, hard facilities, gamified NFTs, P2E metaverse and mobile gaming, DAO governance, a super dApp, and more.
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