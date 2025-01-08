Сьогоднішня ціна DogLibre (DOGL)

Поточна ціна DogLibre (DOGL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 238.29K USD. Ціна DOGL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DogLibre:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 129.72K USD

- зміна ціни DogLibre протягом дня — -0.01%

- циркуляційна пропозиція – 1.58T USD

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