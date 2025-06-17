Сьогоднішня ціна Dippy (SN11)

Поточна ціна Dippy (SN11) сьогодні становить 3,65 USD з ринковою капіталізацією $ 4,65M USD. Ціна SN11 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dippy:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Dippy протягом дня — +4,85%

- циркуляційна пропозиція – 1,27M USD

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