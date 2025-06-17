Ціна Dippy (SN11)
Поточна ціна Dippy (SN11) сьогодні становить 3,65 USD з ринковою капіталізацією $ 4,65M USD. Ціна SN11 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dippy:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Dippy протягом дня — +4,85%
- циркуляційна пропозиція – 1,27M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dippy до USD становила $ +0,168736.
За останні 30 днів зміна ціни Dippy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dippy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dippy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,168736
|+4,85%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dippy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,38%
+4,85%
-10,70%
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