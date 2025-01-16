Ціна Dinger (DINGER)
Поточна ціна Dinger (DINGER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DINGER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dinger:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.88K USD
- зміна ціни Dinger протягом дня — +3.60%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dinger до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dinger до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dinger до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dinger до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.60%
|30 днів
|$ 0
|-31.99%
|60 днів
|$ 0
|-58.83%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dinger: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.13%
+3.60%
-8.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Dinger Token is the next generation of meme culture. We will kick off a revolution where an average person can gain access to launching meme tokens and creating their own unique environments that will help their memes succeed. We are centered around investor protection and are creating our suite of products with that in mind.
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