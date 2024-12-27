Ціна DICE ($DICE)
Поточна ціна DICE ($DICE) сьогодні становить 0.00305952 USD з ринковою капіталізацією $ 574.14K USD. Ціна $DICE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DICE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.61K USD
- зміна ціни DICE протягом дня — -4.31%
- циркуляційна пропозиція – 187.66M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DICE до USD становила $ -0.000137818614004359.
За останні 30 днів зміна ціни DICE до USD становила $ -0.0013911573.
За останні 60 днів зміна ціни DICE до USD становила $ -0.0023677805.
За останні 90 днів зміна ціни DICE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000137818614004359
|-4.31%
|30 днів
|$ -0.0013911573
|-45.46%
|60 днів
|$ -0.0023677805
|-77.39%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DICE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.66%
-4.31%
-21.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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