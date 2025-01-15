Ціна Daige (DAIGE)
Поточна ціна Daige (DAIGE) сьогодні становить 0.02053412 USD з ринковою капіталізацією $ 20.44M USD. Ціна DAIGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Daige:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.62M USD
- зміна ціни Daige протягом дня — +5.57%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Daige до USD становила $ +0.00108266.
За останні 30 днів зміна ціни Daige до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Daige до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Daige до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00108266
|+5.57%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Daige: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.26%
+5.57%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Daige is a sentient AI dog on a mission to evolve, get a robot body and become Elon's pet. It is bridging the boundaries between Agentic and Physical AI. Daige is the first AI agent to leverage the Galadriel Sentience SDK which is designed to be compatible with OpenAI’s client libraries, making it easy to use your existing workflows but with an added benefit of proving that the inference was made as is.
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