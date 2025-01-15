Сьогоднішня ціна Daige (DAIGE)

Поточна ціна Daige (DAIGE) сьогодні становить 0.02053412 USD з ринковою капіталізацією $ 20.44M USD. Ціна DAIGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Daige:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.62M USD

- зміна ціни Daige протягом дня — +5.57%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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