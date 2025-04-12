Сьогоднішня ціна CryptoZoon (ZOON)

Поточна ціна CryptoZoon (ZOON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 622.81K USD. Ціна ZOON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CryptoZoon:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни CryptoZoon протягом дня — +0.10%

- циркуляційна пропозиція – 816.64M USD

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