Ціна CryptoZoon (ZOON)
Поточна ціна CryptoZoon (ZOON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 622.81K USD. Ціна ZOON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CryptoZoon:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни CryptoZoon протягом дня — +0.10%
- циркуляційна пропозиція – 816.64M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CryptoZoon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CryptoZoon до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CryptoZoon до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CryptoZoon до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.10%
|30 днів
|$ 0
|-1.34%
|60 днів
|$ 0
|-12.01%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CryptoZoon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.10%
+0.10%
-1.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CryptoZoon is inspired by Pokemon Story, our mission is to build a comprehensive platform of digital monsters that will enable millions of individuals to participate in the NFT and blockchain-based gaming world in a simple, creative, and enjoyable way.
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