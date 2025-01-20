Ціна CRONUS (CRONUS)
Поточна ціна CRONUS (CRONUS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CRONUS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CRONUS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 294.82 USD
- зміна ціни CRONUS протягом дня — -9.83%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CRONUS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CRONUS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CRONUS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CRONUS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.83%
|30 днів
|$ 0
|-31.96%
|60 днів
|$ 0
|-36.14%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CRONUS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.22%
-9.83%
-29.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cronus, a derivative of the RFI token, seeks to unite GambleFi and GameFi, offering users an engaging and rewarding experience that mutually benefits both the project and its users.
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