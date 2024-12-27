Сьогоднішня ціна Corgi (CORGI)

Поточна ціна Corgi (CORGI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 654.94K USD. Ціна CORGI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Corgi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 208.37 USD

- зміна ціни Corgi протягом дня — +1.29%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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