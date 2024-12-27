Сьогоднішня ціна Colend (CLND)

Поточна ціна Colend (CLND) сьогодні становить 0.184088 USD з ринковою капіталізацією $ 677.54K USD. Ціна CLND до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Colend:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 63.75K USD

- зміна ціни Colend протягом дня — +4.43%

- циркуляційна пропозиція – 3.68M USD

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