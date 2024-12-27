Ціна Colend (CLND)
Поточна ціна Colend (CLND) сьогодні становить 0.184088 USD з ринковою капіталізацією $ 677.54K USD. Ціна CLND до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Colend:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 63.75K USD
- зміна ціни Colend протягом дня — +4.43%
- циркуляційна пропозиція – 3.68M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Colend до USD становила $ +0.00780354.
За останні 30 днів зміна ціни Colend до USD становила $ +0.0160933595.
За останні 60 днів зміна ціни Colend до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Colend до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00780354
|+4.43%
|30 днів
|$ +0.0160933595
|+8.74%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Colend: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.65%
+4.43%
+9.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Colend is a decentralized lending protocol on Core Chain, one of the fastest-growing BTC sidechain. BTCFi is transforming Bitcoin into a productive asset, allowing holders to earn yield through lending and staking while supporting Bitcoin's long-term security. With the BTCFi market representing less than 1% of the total crypto market cap, there is vast potential for growth. Colend innovates by its unique ve(3,3) governance model, giving users substantial influence over reward distribution.
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