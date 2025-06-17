Ціна CJournal (CJL)
Поточна ціна CJournal (CJL) сьогодні становить 0,053995 USD з ринковою капіталізацією $ 7,26M USD. Ціна CJL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CJournal:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни CJournal протягом дня — +2,22%
- циркуляційна пропозиція – 134,42M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CJournal до USD становила $ +0,00117015.
За останні 30 днів зміна ціни CJournal до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CJournal до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CJournal до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00117015
|+2,22%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CJournal: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,26%
+2,22%
-0,06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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