Сьогоднішня ціна CJournal (CJL)

Поточна ціна CJournal (CJL) сьогодні становить 0,053995 USD з ринковою капіталізацією $ 7,26M USD. Ціна CJL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CJournal:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни CJournal протягом дня — +2,22%

- циркуляційна пропозиція – 134,42M USD

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