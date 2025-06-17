Сьогоднішня ціна Chunking (SN40)

Поточна ціна Chunking (SN40) сьогодні становить 0,909072 USD з ринковою капіталізацією $ 1,16M USD. Ціна SN40 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Chunking:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Chunking протягом дня — +3,43%

- циркуляційна пропозиція – 1,27M USD

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