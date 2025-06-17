Ціна Chunking (SN40)
Поточна ціна Chunking (SN40) сьогодні становить 0,909072 USD з ринковою капіталізацією $ 1,16M USD. Ціна SN40 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chunking:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Chunking протягом дня — +3,43%
- циркуляційна пропозиція – 1,27M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chunking до USD становила $ +0,0301751.
За останні 30 днів зміна ціни Chunking до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Chunking до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Chunking до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,0301751
|+3,43%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Chunking: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,35%
+3,43%
-9,92%
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