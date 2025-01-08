Сьогоднішня ціна CheckerChain (CHECKR)

Поточна ціна CheckerChain (CHECKR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.59K USD. Ціна CHECKR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CheckerChain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 115.59 USD

- зміна ціни CheckerChain протягом дня — -0.69%

- циркуляційна пропозиція – 176.97M USD

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