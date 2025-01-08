Ціна CheckerChain (CHECKR)
Поточна ціна CheckerChain (CHECKR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.59K USD. Ціна CHECKR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CheckerChain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 115.59 USD
- зміна ціни CheckerChain протягом дня — -0.69%
- циркуляційна пропозиція – 176.97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CheckerChain до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CheckerChain до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CheckerChain до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CheckerChain до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.69%
|30 днів
|$ 0
|-31.79%
|60 днів
|$ 0
|+56.83%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CheckerChain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
-0.69%
+9.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CheckerChain is a review-to-earn platform built on trustless review consensus mechanism using AI/ML and blockchain technology.
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