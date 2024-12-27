Ціна CHARLES (CHARLES)
Поточна ціна CHARLES (CHARLES) сьогодні становить 0.03275356 USD з ринковою капіталізацією $ 983.79K USD. Ціна CHARLES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CHARLES:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.60K USD
- зміна ціни CHARLES протягом дня — +4.98%
- циркуляційна пропозиція – 30.04M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CHARLES до USD становила $ +0.00155375.
За останні 30 днів зміна ціни CHARLES до USD становила $ +0.0042645626.
За останні 60 днів зміна ціни CHARLES до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CHARLES до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00155375
|+4.98%
|30 днів
|$ +0.0042645626
|+13.02%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CHARLES: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.56%
+4.98%
+10.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The CHARLES token is a revolutionary utility token offering more than just tradeability. Embedded within it is an exclusive full-length video interview with blockchain pioneer Charles Hoskinson, co-founder of Ethereum and founder of Cardano. Accessible only to the token's owner, the video is securely encrypted and decentralized by Stuff.io, ensuring privacy and permanence. This unique blend of premium content and cutting-edge blockchain technology from Stuff.io delivers an exclusive experience, setting a new standard for digital ownership and utility.
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