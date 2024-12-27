Сьогоднішня ціна CHARLES (CHARLES)

Поточна ціна CHARLES (CHARLES) сьогодні становить 0.03275356 USD з ринковою капіталізацією $ 983.79K USD. Ціна CHARLES до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CHARLES:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.60K USD

- зміна ціни CHARLES протягом дня — +4.98%

- циркуляційна пропозиція – 30.04M USD

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