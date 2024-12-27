Ціна Channels (CAN)
Поточна ціна Channels (CAN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 250.05K USD. Ціна CAN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Channels:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 149.33 USD
- зміна ціни Channels протягом дня — +1.07%
- циркуляційна пропозиція – 752.98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Channels до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Channels до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Channels до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Channels до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.07%
|30 днів
|$ 0
|+4.18%
|60 днів
|$ 0
|+10.69%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Channels: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.46%
+1.07%
+7.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The first cross-chain lending + SmartVault protocol focusing on H series assets. 0 security accidents, multi-chain innovative DeFi lending protocol
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