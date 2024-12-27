Сьогоднішня ціна Channels (CAN)

Поточна ціна Channels (CAN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 250.05K USD. Ціна CAN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Channels:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 149.33 USD

- зміна ціни Channels протягом дня — +1.07%

- циркуляційна пропозиція – 752.98M USD

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