Ціна cDAI (CDAI)
Поточна ціна cDAI (CDAI) сьогодні становить 0.02413384 USD з ринковою капіталізацією $ 28.32M USD. Ціна CDAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності cDAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 50.83 USD
- зміна ціни cDAI протягом дня — +0.11%
- циркуляційна пропозиція – 1.18B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни cDAI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни cDAI до USD становила $ +0.0002412973.
За останні 60 днів зміна ціни cDAI до USD становила $ +0.0003342802.
За останні 90 днів зміна ціни cDAI до USD становила $ +0.000342035863984343.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.11%
|30 днів
|$ +0.0002412973
|+1.00%
|60 днів
|$ +0.0003342802
|+1.39%
|90 днів
|$ +0.000342035863984343
|+1.44%
Останній аналіз цін cDAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.19%
+0.11%
+0.41%
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