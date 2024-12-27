Сьогоднішня ціна cDAI (CDAI)

Поточна ціна cDAI (CDAI) сьогодні становить 0.02413384 USD з ринковою капіталізацією $ 28.32M USD. Ціна CDAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності cDAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 50.83 USD

- зміна ціни cDAI протягом дня — +0.11%

- циркуляційна пропозиція – 1.18B USD

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