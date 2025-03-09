Ціна CATBAT (CATBAT)
Поточна ціна CATBAT (CATBAT) сьогодні становить 0.00266676 USD з ринковою капіталізацією $ 2.41M USD. Ціна CATBAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CATBAT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.56K USD
- зміна ціни CATBAT протягом дня — -6.03%
- циркуляційна пропозиція – 891.24M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CATBAT до USD становила $ -0.000171377421742886.
За останні 30 днів зміна ціни CATBAT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CATBAT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CATBAT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000171377421742886
|-6.03%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CATBAT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.40%
-6.03%
-2.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We are committed to fighting scammers and rug pulls by exposing them on social media and building valuable utilities on Solana. Our mission is to create a safer and more rewarding ecosystem for our community. Our first tool, ClaimMyCatBat.com, allows users to convert rugged, useless, or dust tokens into CATBAT, turning worthless assets into something valuable. Unlike many meme projects, CATBAT provides real utility. Additionally, through the Airlock Pool (a Moonshot mechanism), the top 50 holders automatically receive Solana airdrops every 24 hours, rewarding long-term supporters of the project.
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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