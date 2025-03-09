Сьогоднішня ціна CATBAT (CATBAT)

Поточна ціна CATBAT (CATBAT) сьогодні становить 0.00266676 USD з ринковою капіталізацією $ 2.41M USD. Ціна CATBAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CATBAT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.56K USD

- зміна ціни CATBAT протягом дня — -6.03%

- циркуляційна пропозиція – 891.24M USD

Отримуйте оновлення цін CATBAT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CATBAT.