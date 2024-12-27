Ціна BUU (BUU)
Поточна ціна BUU (BUU) сьогодні становить 0.00204503 USD з ринковою капіталізацією $ 2.04M USD. Ціна BUU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BUU:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 266.94K USD
- зміна ціни BUU протягом дня — -11.26%
- циркуляційна пропозиція – 998.38M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BUU до USD становила $ -0.000259706161819919.
За останні 30 днів зміна ціни BUU до USD становила $ -0.0011973697.
За останні 60 днів зміна ціни BUU до USD становила $ +0.0030996227.
За останні 90 днів зміна ціни BUU до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000259706161819919
|-11.26%
|30 днів
|$ -0.0011973697
|-58.55%
|60 днів
|$ +0.0030996227
|+151.57%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BUU: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.83%
-11.26%
-8.73%
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