Сьогоднішня ціна BUU (BUU)

Поточна ціна BUU (BUU) сьогодні становить 0.00204503 USD з ринковою капіталізацією $ 2.04M USD. Ціна BUU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BUU:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 266.94K USD

- зміна ціни BUU протягом дня — -11.26%

- циркуляційна пропозиція – 998.38M USD

Отримуйте оновлення цін BUU до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BUU.