Ціна BounceBit USD (BBUSD)
Поточна ціна BounceBit USD (BBUSD) сьогодні становить 1.0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BBUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BounceBit USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 33.22K USD
- зміна ціни BounceBit USD протягом дня — +0.23%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін BBUSD до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BBUSD.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BounceBit USD до USD становила $ +0.00226084.
За останні 30 днів зміна ціни BounceBit USD до USD становила $ +0.0059029000.
За останні 60 днів зміна ціни BounceBit USD до USD становила $ +0.0022139000.
За останні 90 днів зміна ціни BounceBit USD до USD становила $ -0.0013218249777058.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00226084
|+0.23%
|30 днів
|$ +0.0059029000
|+0.59%
|60 днів
|$ +0.0022139000
|+0.22%
|90 днів
|$ -0.0013218249777058
|-0.13%
Останній аналіз цін BounceBit USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.82%
+0.23%
-0.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BBUSD is a stablecoin on the BounceBit platform. It is a Liquid Custody Token (LCT) backed 1:1 by assets in centralized custody. BBUSD acts as an additional ecosystem token to BounceBit. It serves as liquid and versatile currency on the BounceBit platform. It can be used in various applications and infrastructure, as medium of exchange or store of value.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BBUSD до AUD
A$1.6
|1 BBUSD до GBP
￡0.8
|1 BBUSD до EUR
€0.96
|1 BBUSD до USD
$1
|1 BBUSD до MYR
RM4.48
|1 BBUSD до TRY
₺35.34
|1 BBUSD до JPY
¥158.05
|1 BBUSD до RUB
₽107.23
|1 BBUSD до INR
₹85.79
|1 BBUSD до IDR
Rp16,129.03
|1 BBUSD до PHP
₱58.3
|1 BBUSD до EGP
￡E.50.64
|1 BBUSD до BRL
R$6.1
|1 BBUSD до CAD
C$1.43
|1 BBUSD до BDT
৳121.8
|1 BBUSD до NGN
₦1,545.59
|1 BBUSD до UAH
₴42.31
|1 BBUSD до VES
Bs53
|1 BBUSD до PKR
Rs278.62
|1 BBUSD до KZT
₸528.82
|1 BBUSD до THB
฿34.54
|1 BBUSD до TWD
NT$32.72
|1 BBUSD до CHF
Fr0.9
|1 BBUSD до HKD
HK$7.77
|1 BBUSD до MAD
.د.م10.01