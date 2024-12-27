Сьогоднішня ціна Bork (BORK)

Поточна ціна Bork (BORK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.23M USD. Ціна BORK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bork:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 52.61K USD

- зміна ціни Bork протягом дня — +8.24%

- циркуляційна пропозиція – 9.99B USD

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