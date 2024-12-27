Ціна Bork (BORK)
Поточна ціна Bork (BORK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.23M USD. Ціна BORK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bork:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 52.61K USD
- зміна ціни Bork протягом дня — +8.24%
- циркуляційна пропозиція – 9.99B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bork до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bork до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bork до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bork до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+8.24%
|30 днів
|$ 0
|-20.73%
|60 днів
|$ 0
|-38.45%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bork: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.68%
+8.24%
+11.74%
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