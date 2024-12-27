Сьогоднішня ціна Bog (BOG)

Поточна ціна Bog (BOG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 455.74K USD. Ціна BOG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bog:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.65K USD

- зміна ціни Bog протягом дня — -8.96%

- циркуляційна пропозиція – 420.69T USD

Отримуйте оновлення цін BOG до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BOG.