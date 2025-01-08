Сьогоднішня ціна Bobby (BOBBY)

Поточна ціна Bobby (BOBBY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 62.73K USD. Ціна BOBBY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bobby:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.12K USD

- зміна ціни Bobby протягом дня — -7.38%

- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD

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