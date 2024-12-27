Сьогоднішня ціна BlockWallet (BLANK)

Поточна ціна BlockWallet (BLANK) сьогодні становить 0.0119869 USD з ринковою капіталізацією $ 497.33K USD. Ціна BLANK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BlockWallet:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 99.77K USD

- зміна ціни BlockWallet протягом дня — +0.09%

- циркуляційна пропозиція – 41.57M USD

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