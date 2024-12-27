Ціна BlockWallet (BLANK)
Поточна ціна BlockWallet (BLANK) сьогодні становить 0.0119869 USD з ринковою капіталізацією $ 497.33K USD. Ціна BLANK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BlockWallet:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 99.77K USD
- зміна ціни BlockWallet протягом дня — +0.09%
- циркуляційна пропозиція – 41.57M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BlockWallet до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BlockWallet до USD становила $ -0.0008645611.
За останні 60 днів зміна ціни BlockWallet до USD становила $ -0.0008346802.
За останні 90 днів зміна ціни BlockWallet до USD становила $ -0.002141902883943399.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.09%
|30 днів
|$ -0.0008645611
|-7.21%
|60 днів
|$ -0.0008346802
|-6.96%
|90 днів
|$ -0.002141902883943399
|-15.15%
Останній аналіз цін BlockWallet: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.06%
+0.09%
+2.89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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