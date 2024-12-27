Сьогоднішня ціна Bitcoin Pro (BTCP)

Поточна ціна Bitcoin Pro (BTCP) сьогодні становить 65.85 USD з ринковою капіталізацією $ 8.50M USD. Ціна BTCP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bitcoin Pro:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.31K USD

- зміна ціни Bitcoin Pro протягом дня — -17.57%

- циркуляційна пропозиція – 129.02K USD

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