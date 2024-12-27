Ціна Bitcoin Pro (BTCP)
Поточна ціна Bitcoin Pro (BTCP) сьогодні становить 65.85 USD з ринковою капіталізацією $ 8.50M USD. Ціна BTCP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bitcoin Pro:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.31K USD
- зміна ціни Bitcoin Pro протягом дня — -17.57%
- циркуляційна пропозиція – 129.02K USD
Отримуйте оновлення цін BTCP до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BTCP.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bitcoin Pro до USD становила $ -14.03604237896456.
За останні 30 днів зміна ціни Bitcoin Pro до USD становила $ +1.8108881700.
За останні 60 днів зміна ціни Bitcoin Pro до USD становила $ +49.3099418700.
За останні 90 днів зміна ціни Bitcoin Pro до USD становила $ +25.50323420736401.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -14.03604237896456
|-17.57%
|30 днів
|$ +1.8108881700
|+2.75%
|60 днів
|$ +49.3099418700
|+74.88%
|90 днів
|$ +25.50323420736401
|+63.21%
Останній аналіз цін Bitcoin Pro: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
-17.57%
+6.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
With Bitcoin PRO, you have all of the great features that are associated with the standard Bitcoin (BTC) only the PRO version is faster, has lower fees and is completely decentralized.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BTCP до AUD
A$105.36
|1 BTCP до GBP
￡52.0215
|1 BTCP до EUR
€63.216
|1 BTCP до USD
$65.85
|1 BTCP до MYR
RM294.3495
|1 BTCP до TRY
₺2,320.554
|1 BTCP до JPY
¥10,392.447
|1 BTCP до RUB
₽6,814.8165
|1 BTCP до INR
₹5,635.443
|1 BTCP до IDR
Rp1,079,508.024
|1 BTCP до PHP
₱3,827.202
|1 BTCP до EGP
￡E.3,349.7895
|1 BTCP до BRL
R$406.2945
|1 BTCP до CAD
C$94.824
|1 BTCP до BDT
৳7,855.905
|1 BTCP до NGN
₦101,934.483
|1 BTCP до UAH
₴2,756.481
|1 BTCP до VES
Bs3,358.35
|1 BTCP до PKR
Rs18,301.6905
|1 BTCP до KZT
₸34,066.1805
|1 BTCP до THB
฿2,243.5095
|1 BTCP до TWD
NT$2,163.831
|1 BTCP до CHF
Fr59.265
|1 BTCP до HKD
HK$510.996
|1 BTCP до MAD
.د.م662.451