Ціна BITCOIN Act (BTCACT)
Поточна ціна BITCOIN Act (BTCACT) сьогодні становить 0.024971 USD з ринковою капіталізацією $ 249.71K USD. Ціна BTCACT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BITCOIN Act:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.74K USD
- зміна ціни BITCOIN Act протягом дня — +2.03%
- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD
Отримуйте оновлення цін BTCACT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BTCACT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BITCOIN Act до USD становила $ +0.00049663.
За останні 30 днів зміна ціни BITCOIN Act до USD становила $ -0.0174667625.
За останні 60 днів зміна ціни BITCOIN Act до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BITCOIN Act до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00049663
|+2.03%
|30 днів
|$ -0.0174667625
|-69.94%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BITCOIN Act: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.08%
+2.03%
-6.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Bitcoin Act will allow the US govt to buy 1m #Bitcoin over 5 years. Max-Bidding! $BTCACT Let’s put America on sound financial footing and pass the Bitcoin Act. We can pass the Bitcoin Act in the first 100 days of Trump Administration” - Senator Lummis Senator Lummis’ #BitcoinAct proposes a strategic national Bitcoin reserve to strengthen U.S. financial stability by leveraging revalued gold reserves and reallocating Fed funds. A bold step towards cementing #Bitcoin’s role in national strategy and financial innovation.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BTCACT до AUD
A$0.0399536
|1 BTCACT до GBP
￡0.01972709
|1 BTCACT до EUR
€0.02397216
|1 BTCACT до USD
$0.024971
|1 BTCACT до MYR
RM0.11162037
|1 BTCACT до TRY
₺0.88047746
|1 BTCACT до JPY
¥3.9404238
|1 BTCACT до RUB
₽2.50334275
|1 BTCACT до INR
₹2.13876615
|1 BTCACT до IDR
Rp409.36059024
|1 BTCACT до PHP
₱1.44282438
|1 BTCACT до EGP
￡E.1.27027477
|1 BTCACT до BRL
R$0.15432078
|1 BTCACT до CAD
C$0.03595824
|1 BTCACT до BDT
৳2.9790403
|1 BTCACT до NGN
₦38.65460858
|1 BTCACT до UAH
₴1.04528606
|1 BTCACT до VES
Bs1.273521
|1 BTCACT до PKR
Rs6.94019003
|1 BTCACT до KZT
₸12.91824743
|1 BTCACT до THB
฿0.84976313
|1 BTCACT до TWD
NT$0.81780025
|1 BTCACT до CHF
Fr0.02222419
|1 BTCACT до HKD
HK$0.19377496
|1 BTCACT до MAD
.د.م0.25120826