Сьогоднішня ціна BITCOIN Act (BTCACT)

Поточна ціна BITCOIN Act (BTCACT) сьогодні становить 0.024971 USD з ринковою капіталізацією $ 249.71K USD. Ціна BTCACT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BITCOIN Act:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.74K USD

- зміна ціни BITCOIN Act протягом дня — +2.03%

- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD

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