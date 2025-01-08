Ціна BIG (BIG)
Поточна ціна BIG (BIG) сьогодні становить 0.02045573 USD з ринковою капіталізацією $ 20.59M USD. Ціна BIG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BIG:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.35M USD
- зміна ціни BIG протягом дня — -12.01%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BIG до USD становила $ -0.00279438940201177.
За останні 30 днів зміна ціни BIG до USD становила $ -0.0082952137.
За останні 60 днів зміна ціни BIG до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BIG до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00279438940201177
|-12.01%
|30 днів
|$ -0.0082952137
|-40.55%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BIG: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.19%
-12.01%
-2.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BIG is a memecoin on Avalanche that stands for "Believe In Greatness," built to inspire a winning mindset and empower ambition. With a bold narrative centered on aspiration, BIG taps into the dreams of crypto users, embodying the energy to achieve greatness. Represented by the mighty hippo—powerful, fearless, and confident—BIG is the movement that turns ambition into reality. Dream BIG, join the herd today and achieve greatness.
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