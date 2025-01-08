Сьогоднішня ціна BIG (BIG)

Поточна ціна BIG (BIG) сьогодні становить 0.02045573 USD з ринковою капіталізацією $ 20.59M USD. Ціна BIG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BIG:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.35M USD

- зміна ціни BIG протягом дня — -12.01%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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