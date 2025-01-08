Ціна Bazinga (BAZINGA)
Поточна ціна Bazinga (BAZINGA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 692.88K USD. Ціна BAZINGA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bazinga:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.53K USD
- зміна ціни Bazinga протягом дня — -14.61%
- циркуляційна пропозиція – 796.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bazinga до USD становила $ -0.000149629838121787.
За останні 30 днів зміна ціни Bazinga до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bazinga до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bazinga до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000149629838121787
|-14.61%
|30 днів
|$ 0
|-56.11%
|60 днів
|$ 0
|-50.81%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bazinga: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.90%
-14.61%
-23.21%
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