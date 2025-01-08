Сьогоднішня ціна Bazinga (BAZINGA)

Поточна ціна Bazinga (BAZINGA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 692.88K USD. Ціна BAZINGA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bazinga:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.53K USD

- зміна ціни Bazinga протягом дня — -14.61%

- циркуляційна пропозиція – 796.99M USD

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