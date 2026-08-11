Сьогоднішня ціна Backed

Поточна ціна Backed (BACKED) сьогодні становить $ 0, зі зміною 16,50% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BACKED до USD становить $ 0 за BACKED.

Backed наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 267 752, з циркуляційною пропозицією у 980,30M BACKED. Протягом останніх 24 годин BACKED торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BACKED змінився на -7,14% за останню годину та на +18,28% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 43,84K.

Ринкова інформація щодо Backed (BACKED)

Ринкова капіталізація $ 267,75K$ 267,75K $ 267,75K Обсяг (за 24 год) $ 43,84K$ 43,84K $ 43,84K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 267,75K$ 267,75K $ 267,75K Циркуляційне постачання 980,30M 980,30M 980,30M Загальна пропозиція 980 299 587,0 980 299 587,0 980 299 587,0

Поточна ринкова капіталізація Backed — $ 267,75K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 43,84K. Циркуляційна пропозиція BACKED — 980,30M, зі загальною пропозицією 980299587.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 267,75K.