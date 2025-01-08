Ціна Autonomous Secure Dollar (USSD)
Поточна ціна Autonomous Secure Dollar (USSD) сьогодні становить 0.997739 USD з ринковою капіталізацією $ 121.82K USD. Ціна USSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Autonomous Secure Dollar:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 269.72 USD
- зміна ціни Autonomous Secure Dollar протягом дня — -0.31%
- циркуляційна пропозиція – 122.07K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Autonomous Secure Dollar до USD становила $ -0.0031137451503224.
За останні 30 днів зміна ціни Autonomous Secure Dollar до USD становила $ -0.0001717108.
За останні 60 днів зміна ціни Autonomous Secure Dollar до USD становила $ -0.0044265688.
За останні 90 днів зміна ціни Autonomous Secure Dollar до USD становила $ +0.0048175243436964.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0031137451503224
|-0.31%
|30 днів
|$ -0.0001717108
|-0.01%
|60 днів
|$ -0.0044265688
|-0.44%
|90 днів
|$ +0.0048175243436964
|+0.49%
Останній аналіз цін Autonomous Secure Dollar: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.32%
-0.31%
+0.26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
USSD is a censorship-free stablecoin that is fully backed by crypto. It is completely autonomous, over-collateralized, and anti-inflationary. USSD is a non-profit organization. Nobody can freeze tokens or manage the collateral. Open-source code that passed Hacken and Sherlock security audits with the highest scores. Collateral of USSD Stable coin contains 3 crypto assets (ETH, BTC and other stablecoins) in Arbitrum that will ensure maximum decentralization possible nowadays.
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