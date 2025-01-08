Сьогоднішня ціна Autonomous Secure Dollar (USSD)

Поточна ціна Autonomous Secure Dollar (USSD) сьогодні становить 0.997739 USD з ринковою капіталізацією $ 121.82K USD. Ціна USSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Autonomous Secure Dollar:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 269.72 USD

- зміна ціни Autonomous Secure Dollar протягом дня — -0.31%

- циркуляційна пропозиція – 122.07K USD

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