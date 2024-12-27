Сьогоднішня ціна Aurigami (PLY)

Поточна ціна Aurigami (PLY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 242.44K USD. Ціна PLY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aurigami:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.80 USD

- зміна ціни Aurigami протягом дня — -0.70%

- циркуляційна пропозиція – 4.11B USD

Отримуйте оновлення цін PLY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PLY.