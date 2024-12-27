Ціна Aurigami (PLY)
Поточна ціна Aurigami (PLY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 242.44K USD. Ціна PLY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aurigami:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.80 USD
- зміна ціни Aurigami протягом дня — -0.70%
- циркуляційна пропозиція – 4.11B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aurigami до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Aurigami до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Aurigami до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Aurigami до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.70%
|30 днів
|$ 0
|-29.42%
|60 днів
|$ 0
|-10.94%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Aurigami: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.28%
-0.70%
-0.54%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Aurigami is a decentralised, non-custodial liquidity protocol. The protocol enables users to effortlessly lend, borrow, and earn interest with their digital assets. Depositors provide liquidity to the protocol to earn a passive income, while borrowers are able to borrow in an over-collateralised fashion.
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