Сьогоднішня ціна Augur (REP)

Поточна ціна Augur (REP) сьогодні становить 0.555806 USD з ринковою капіталізацією $ 4.47M USD. Ціна REP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Augur:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.06K USD

- зміна ціни Augur протягом дня — -6.77%

- циркуляційна пропозиція – 8.03M USD

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