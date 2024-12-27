Ціна Audius (AUDIO)
Поточна ціна Audius (AUDIO) сьогодні становить 0.164572 USD з ринковою капіталізацією $ 211.49M USD. Ціна AUDIO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Audius:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.96M USD
- зміна ціни Audius протягом дня — +7.43%
- циркуляційна пропозиція – 1.28B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Audius до USD становила $ +0.01137664.
За останні 30 днів зміна ціни Audius до USD становила $ +0.0015617553.
За останні 60 днів зміна ціни Audius до USD становила $ +0.0617044446.
За останні 90 днів зміна ціни Audius до USD становила $ +0.02821385818339348.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01137664
|+7.43%
|30 днів
|$ +0.0015617553
|+0.95%
|60 днів
|$ +0.0617044446
|+37.49%
|90 днів
|$ +0.02821385818339348
|+20.69%
Останній аналіз цін Audius: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.56%
+7.43%
+4.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AUDIO is the native platform token of the Audius streaming protocol. AUDIO is staked for security, feature access and governance and earned by artists, fans and node operators who drive Audius.
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