Сьогоднішня ціна Audius (AUDIO)

Поточна ціна Audius (AUDIO) сьогодні становить 0.164572 USD з ринковою капіталізацією $ 211.49M USD. Ціна AUDIO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Audius:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.96M USD

- зміна ціни Audius протягом дня — +7.43%

- циркуляційна пропозиція – 1.28B USD

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