Сьогоднішня ціна AtomOne (ATONE)

Поточна ціна AtomOne (ATONE) сьогодні становить 2.03 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ATONE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AtomOne:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 320.31K USD

- зміна ціни AtomOne протягом дня — -1.44%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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