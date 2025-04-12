Ціна AtomOne (ATONE)
Поточна ціна AtomOne (ATONE) сьогодні становить 2.03 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ATONE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AtomOne:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 320.31K USD
- зміна ціни AtomOne протягом дня — -1.44%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AtomOne до USD становила $ -0.02973828357791.
За останні 30 днів зміна ціни AtomOne до USD становила $ +0.3137224930.
За останні 60 днів зміна ціни AtomOne до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AtomOne до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.02973828357791
|-1.44%
|30 днів
|$ +0.3137224930
|+15.45%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AtomOne: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.56%
-1.44%
+7.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The $ATOM1 is defined to be a staking token of a minimal ICS1.5 IBC AtomOne Hub that keeps 2/3 of $ATOM1s staked at all times.
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