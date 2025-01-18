Ціна ASTERION (ASTER)
Поточна ціна ASTERION (ASTER) сьогодні становить 0.198127 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ASTER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ASTERION:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.65K USD
- зміна ціни ASTERION протягом дня — -4.59%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ASTERION до USD становила $ -0.0095443679595826.
За останні 30 днів зміна ціни ASTERION до USD становила $ -0.1446084790.
За останні 60 днів зміна ціни ASTERION до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ASTERION до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0095443679595826
|-4.59%
|30 днів
|$ -0.1446084790
|-72.98%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ASTERION: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.37%
-4.59%
-47.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Asterion is the world's first revolutionary token backed by Asterion's own real estate and business assets, with asset value surpassing its market cap. Currently, Asterion owns two resorts in Bali, Indonesia, as well as other businesses that will further strengthen the Asterion ecosystem. As part of the long-term strategy for Asterion Token, the commitment to continuously expand and acquire more assets and businesses will unlock limitless opportunities within the digital economy. The real estate assets, which appreciate in value year over year, present profitable investment opportunities that are accessible to anyone without capital constraints. Through Asterion, businesses that were previously only accessible to a select few with substantial capital can now be reached by a wider audience, offering more people the chance to participate and profit. Utilizing blockchain technology, Asterion simplifies access to valuable assets such as real estate, commodities, and traditional financial instruments through tokenization, making transactions faster and borderless. Asterion brings real-world assets (RWA) into the DeFi ecosystem, creating investment opportunities that are more inclusive, secure, and transparent.
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