Ціна Aria (ARIA)
Поточна ціна Aria (ARIA) сьогодні становить 0.0002209 USD з ринковою капіталізацією $ 154.50K USD. Ціна ARIA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aria:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 74.79K USD
- зміна ціни Aria протягом дня — -46.13%
- циркуляційна пропозиція – 699.42M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aria до USD становила $ -0.000189183475422519.
За останні 30 днів зміна ціни Aria до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Aria до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Aria до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000189183475422519
|-46.13%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Aria: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+15.90%
-46.13%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Aria is a fully autonomous AI Twitch streamer brought to life by the SynchroVerse team. She's built on a proprietary AI engine and SDK, which enables her to interact with her environment and respond to input in real-time. She can also stream herself from inside a game - something that hasn't been accomplished in web2 or web3. The SynchroVerse team plans on turning Aria into a full-fledged influencer on X, Twitch, and YouTube. The goal is to onboard millions of people into web3 by showing the possibilities of AI in crypto and gaming.
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