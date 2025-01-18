Сьогоднішня ціна Aria (ARIA)

Поточна ціна Aria (ARIA) сьогодні становить 0.0002209 USD з ринковою капіталізацією $ 154.50K USD. Ціна ARIA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aria:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 74.79K USD

- зміна ціни Aria протягом дня — -46.13%

- циркуляційна пропозиція – 699.42M USD

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