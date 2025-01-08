Ціна Argon (ARGON)
Поточна ціна Argon (ARGON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 50.76K USD. Ціна ARGON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Argon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.19K USD
- зміна ціни Argon протягом дня — -21.80%
- циркуляційна пропозиція – 68.40M USD
Отримуйте оновлення цін ARGON до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ARGON.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Argon до USD становила $ -0.000185453742322933.
За останні 30 днів зміна ціни Argon до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Argon до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Argon до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000185453742322933
|-21.80%
|30 днів
|$ 0
|-29.81%
|60 днів
|$ 0
|+9.24%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Argon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-12.14%
-21.80%
-18.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Worlds First Blockchain Based Freelancer Platform
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ARGON до AUD
A$--
|1 ARGON до GBP
￡--
|1 ARGON до EUR
€--
|1 ARGON до USD
$--
|1 ARGON до MYR
RM--
|1 ARGON до TRY
₺--
|1 ARGON до JPY
¥--
|1 ARGON до RUB
₽--
|1 ARGON до INR
₹--
|1 ARGON до IDR
Rp--
|1 ARGON до PHP
₱--
|1 ARGON до EGP
￡E.--
|1 ARGON до BRL
R$--
|1 ARGON до CAD
C$--
|1 ARGON до BDT
৳--
|1 ARGON до NGN
₦--
|1 ARGON до UAH
₴--
|1 ARGON до VES
Bs--
|1 ARGON до PKR
Rs--
|1 ARGON до KZT
₸--
|1 ARGON до THB
฿--
|1 ARGON до TWD
NT$--
|1 ARGON до CHF
Fr--
|1 ARGON до HKD
HK$--
|1 ARGON до MAD
.د.م--