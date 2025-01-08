Сьогоднішня ціна Argon (ARGON)

Поточна ціна Argon (ARGON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 50.76K USD. Ціна ARGON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Argon:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.19K USD

- зміна ціни Argon протягом дня — -21.80%

- циркуляційна пропозиція – 68.40M USD

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