Ціна Arcona (ARCONA)
Поточна ціна Arcona (ARCONA) сьогодні становить 0.00831906 USD з ринковою капіталізацією $ 126.49K USD. Ціна ARCONA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Arcona:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.64K USD
- зміна ціни Arcona протягом дня — -1.21%
- циркуляційна пропозиція – 15.18M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Arcona до USD становила $ -0.000102561178811805.
За останні 30 днів зміна ціни Arcona до USD становила $ -0.0042983202.
За останні 60 днів зміна ціни Arcona до USD становила $ -0.0017579313.
За останні 90 днів зміна ціни Arcona до USD становила $ -0.003895877526880467.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000102561178811805
|-1.21%
|30 днів
|$ -0.0042983202
|-51.66%
|60 днів
|$ -0.0017579313
|-21.13%
|90 днів
|$ -0.003895877526880467
|-31.89%
Останній аналіз цін Arcona: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+8.24%
-1.21%
-62.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Arcona Ecosystem creates a Digital Land - a layer of Augmented Reality uniting the physical and virtual worlds into a single information environment perfectly linked to our real world. It is designed for everyday user interactive experience with augmented, virtual and mixed reality multimedia content in real world locations.
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RM0.0371861982
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₺0.2933300556
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