Сьогоднішня ціна Arcblock (ABT)

Поточна ціна Arcblock (ABT) сьогодні становить 1.44 USD з ринковою капіталізацією $ 142.30M USD. Ціна ABT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Arcblock:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 995.71K USD

- зміна ціни Arcblock протягом дня — -1.54%

- циркуляційна пропозиція – 98.58M USD

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