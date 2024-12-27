Ціна Arbius (AIUS)
Поточна ціна Arbius (AIUS) сьогодні становить 68.99 USD з ринковою капіталізацією $ 14.45M USD. Ціна AIUS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Arbius:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 134.51K USD
- зміна ціни Arbius протягом дня — -9.79%
- циркуляційна пропозиція – 209.30K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Arbius до USD становила $ -7.48987287327792.
За останні 30 днів зміна ціни Arbius до USD становила $ +31.3841374150.
За останні 60 днів зміна ціни Arbius до USD становила $ +69.8377629180.
За останні 90 днів зміна ціни Arbius до USD становила $ +15.91257603786792.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -7.48987287327792
|-9.79%
|30 днів
|$ +31.3841374150
|+45.49%
|60 днів
|$ +69.8377629180
|+101.23%
|90 днів
|$ +15.91257603786792
|+29.98%
Останній аналіз цін Arbius: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.11%
-9.79%
-7.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Arbius is a decentralized network for machine learning and a token with a fixed supply like Bitcoin. New coins are generated with GPU power by participating in the network. There is no central authority to create new coins. Arbius is fully open-source. Holders vote on-chain for protocol upgrades. Models operate as DAOS with custom rules for distribution and rewards, providing a way for model creators to earn income.
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