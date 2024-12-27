Сьогоднішня ціна Arbius (AIUS)

Поточна ціна Arbius (AIUS) сьогодні становить 68.99 USD з ринковою капіталізацією $ 14.45M USD. Ціна AIUS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Arbius:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 134.51K USD

- зміна ціни Arbius протягом дня — -9.79%

- циркуляційна пропозиція – 209.30K USD

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