Сьогоднішня ціна ANDY70B (ANDY70B)

Поточна ціна ANDY70B (ANDY70B) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 56.81K USD. Ціна ANDY70B до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ANDY70B:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.45K USD

- зміна ціни ANDY70B протягом дня — -5.97%

- циркуляційна пропозиція – 965.38M USD

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