Ціна Alchemist (MIST)
Поточна ціна Alchemist (MIST) сьогодні становить 0,488231 USD з ринковою капіталізацією $ 1,22M USD. Ціна MIST до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Alchemist:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Alchemist протягом дня — -0,13%
- циркуляційна пропозиція – 2,50M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Alchemist до USD становила $ -0,0006650281426526.
За останні 30 днів зміна ціни Alchemist до USD становила $ +0,0084218382.
За останні 60 днів зміна ціни Alchemist до USD становила $ +0,2725803437.
За останні 90 днів зміна ціни Alchemist до USD становила $ +0,1200045763625801.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,0006650281426526
|-0,13%
|30 днів
|$ +0,0084218382
|+1,72%
|60 днів
|$ +0,2725803437
|+55,83%
|90 днів
|$ +0,1200045763625801
|+32,59%
Останній аналіз цін Alchemist: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0,13%
+0,91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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