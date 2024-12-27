Сьогоднішня ціна Ajna Protocol (AJNA)

Поточна ціна Ajna Protocol (AJNA) сьогодні становить 0.00952284 USD з ринковою капіталізацією $ 2.01M USD. Ціна AJNA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ajna Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 138.39K USD

- зміна ціни Ajna Protocol протягом дня — -0.64%

- циркуляційна пропозиція – 210.32M USD

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