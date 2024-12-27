Ціна AGIX (AGX)
Поточна ціна AGIX (AGX) сьогодні становить 0.079234 USD з ринковою капіталізацією $ 7.92M USD. Ціна AGX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AGIX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 47.54K USD
- зміна ціни AGIX протягом дня — -2.90%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AGIX до USD становила $ -0.00236950225165973.
За останні 30 днів зміна ціни AGIX до USD становила $ -0.0318175615.
За останні 60 днів зміна ціни AGIX до USD становила $ +0.1181106375.
За останні 90 днів зміна ціни AGIX до USD становила $ +0.02812737833906483.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00236950225165973
|-2.90%
|30 днів
|$ -0.0318175615
|-40.15%
|60 днів
|$ +0.1181106375
|+149.07%
|90 днів
|$ +0.02812737833906483
|+55.04%
Останній аналіз цін AGIX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.48%
-2.90%
-16.95%
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