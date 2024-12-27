Сьогоднішня ціна AGIX (AGX)

Поточна ціна AGIX (AGX) сьогодні становить 0.079234 USD з ринковою капіталізацією $ 7.92M USD. Ціна AGX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AGIX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 47.54K USD

- зміна ціни AGIX протягом дня — -2.90%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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