Сьогоднішня ціна Agentlauncher (CVAI)

Поточна ціна Agentlauncher (CVAI) сьогодні становить 0.00349515 USD з ринковою капіталізацією $ 523.20K USD. Ціна CVAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Agentlauncher:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.44K USD

- зміна ціни Agentlauncher протягом дня — -5.53%

- циркуляційна пропозиція – 149.69M USD

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