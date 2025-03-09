Ціна Agentlauncher (CVAI)
Поточна ціна Agentlauncher (CVAI) сьогодні становить 0.00349515 USD з ринковою капіталізацією $ 523.20K USD. Ціна CVAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Agentlauncher:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.44K USD
- зміна ціни Agentlauncher протягом дня — -5.53%
- циркуляційна пропозиція – 149.69M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Agentlauncher до USD становила $ -0.000204897835157137.
За останні 30 днів зміна ціни Agentlauncher до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Agentlauncher до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Agentlauncher до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000204897835157137
|-5.53%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Agentlauncher: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.77%
-5.53%
-6.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Agentlauncher: The AI Launchpad+ curates and launches AI projects while soon enabling users to create AI agents and tokens. Backed by CV VC, CV Labs, and DuckDAO, it pioneers AI-driven launchpads. AI agents power smart investments, automated capital allocation, and seamless ecosystem navigation, empowering investors and founders to harness AI for unparalleled scalability and growth.
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