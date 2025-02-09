Сьогоднішня ціна AgentiPy (APY)

Поточна ціна AgentiPy (APY) сьогодні становить 0.00425155 USD з ринковою капіталізацією $ 4.25M USD. Ціна APY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AgentiPy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 125.76K USD

- зміна ціни AgentiPy протягом дня — +20.17%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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