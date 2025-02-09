Ціна AgentiPy (APY)
Поточна ціна AgentiPy (APY) сьогодні становить 0.00425155 USD з ринковою капіталізацією $ 4.25M USD. Ціна APY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AgentiPy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 125.76K USD
- зміна ціни AgentiPy протягом дня — +20.17%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AgentiPy до USD становила $ +0.00071361.
За останні 30 днів зміна ціни AgentiPy до USD становила $ -0.0033384535.
За останні 60 днів зміна ціни AgentiPy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AgentiPy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00071361
|+20.17%
|30 днів
|$ -0.0033384535
|-78.52%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AgentiPy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.45%
+20.17%
+7.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Python toolkit for connecting AI agents to any onchain app. 🐍 $APY is the community token powering Agentic Apps development in Python. We’re on a mission to connect AI agents coded in Python to any onchain app starting with @Solana. We released our open-source toolkit and got a lot of attention from AI/ML developers. We truly believe in the future of AI x Blockchain. Every agent will be onchain and call it home. For more agents to be onchain, more languages need to be supported. Python is the most popular language used in AI/ML and $APY will enable devs to do more actions onchain.
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